Синиша Михайлович настроен исключительно на покупку Супряги

Впрочем, руководство Динамо не готово отпускать СУпрягу за 10 миллионов евро.

Футбольный клуб Болонья намерена усилиться украинским форвардом Владиславом Супрягой. Второго варианта у итальянцев нет. Гавный тренер Болоньи Синиша Михайлович видит Супрягу главным форвардом.

Впрочем, итальянский клуб готов заплатить лишь 3 млн евро за аренду и 7 миллионов евро летом 2021 года, когда наступит момент подписания контракта. Руководство киевлян хочет поучить сейчас, как можно больше денег и ценник на футболисте - 15 миллионов евро.

Напомним, прошлый сезон Супряга провел в Днепре-1.