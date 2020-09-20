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Лестер провернул громкий трансфер

Лестер провернул громкий трансфер
Обновлено 15:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Хавбек Дженгиз Ундер сменил Серию А на АПЛ.

Лестер сити на своей официальной страничке в twitter объявил о подписании турецкого полузащитника Ромы Дженгиза Ундера.

По информации пресс-службы Лисов, 23-летний правый вингер сборной Турции отправился на Туманный Альбион на правах аренды за три миллиона  евро. Также в конце сезона Лестер сможет выкупить хавбека за €24 млн.

В прошлом сезоне Ундер принял участие в 23-х матчах Ромы во всех турнирах. В них он сумел отметиться тремя забитыми мячами. Отметим, в Риме футболист оказался в 2017 году, когда Волки выкупили его за €14,25 млн у Истанбула Башакшехир.

Ранее Телеграф сообщал, что Рома подписала звезду Челси.

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Все по теме:

ФК Рома, Серия А, АПЛ, ФК Лестер, Дженгиз Ундер.

Автор:

Телеграф
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