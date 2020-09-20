Лестер провернул громкий трансфер

Хавбек Дженгиз Ундер сменил Серию А на АПЛ.

Лестер сити на своей официальной страничке в twitter объявил о подписании турецкого полузащитника Ромы Дженгиза Ундера.

По информации пресс-службы Лисов, 23-летний правый вингер сборной Турции отправился на Туманный Альбион на правах аренды за три миллиона евро. Также в конце сезона Лестер сможет выкупить хавбека за €24 млн.

В прошлом сезоне Ундер принял участие в 23-х матчах Ромы во всех турнирах. В них он сумел отметиться тремя забитыми мячами. Отметим, в Риме футболист оказался в 2017 году, когда Волки выкупили его за €14,25 млн у Истанбула Башакшехир.

Ранее Телеграф сообщал, что Рома подписала звезду Челси.