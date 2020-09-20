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Сон оформил покер после четырех голевых передач Кейна в матче с Саутгемптоном (Видео)

Сон оформил покер после четырех голевых передач Кейна в матче с Саутгемптоном (Видео)
17:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Футболисты Тоттенхэма Харри Кейн и Сон Хын Мин стали главными действующими лицами матча второго тура чемпионата Англии с Саутгемптоном.

В воскресенье, 20 сентября, состоялся матч второго тура АПЛ 2020/21 Саутгемптон - Тоттенхэм. Встреча, проходившая на стадионе "Сент-Мэрис", завершилась со счетом 2:5 в пользу гостей. 

В составе лондонцев на поле блистали Харри Кейн и Сон Хын Мин. Англичанин забил гол и оформил покер из ассистов, а южнокореец четыре раза огорчал вратаря соперников. Английский форвард Святых Дэнни Ингз немного сгладил разгром, записав в свой актив дубль.

Саутгемптон - Тоттенхэм 2:5

Голы: Ингз, 32, 90 (с пенальти) – Сон, 45+2, 47, 64, 73, Кейн, 82.

Таким образом, Тоттенхэм закрыл обидное поражение от Эвертона в первом туре, а Саутгемптон проиграл второй раз подряд.

В следующем туре Саутгемптон сыграет в гостях с Бернли (26.09.20), а Тоттенхэм примет Ньюкасл (27.09.20).

Ранее Телеграф сообщал, что Манчестер Юнайтед сенсационно проиграл во втором туре АПЛ.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, ФК Саутгемптон, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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