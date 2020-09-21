Украинец Малиновский заинтересовал английский Лидс

Английский Лидс активно ищет усиление в Италии.

После того, как амбитному новичку АПЛ Лидсу не удалось приобрести 26-летнего хавбека "Удинезе" Родриго де Пауля, клуб переключился на еще одного представителя Серии А - Руслана Малиновского.

Руслан Малиновский успешно выступает за Аталанту после переезда из чемпионата Бельгии.

Авторитетное издание The Telegraph утверждает, что трансфер для английского Лидса обойдется в крупную сумму - 20 млн фунтов. А Лидсу нужно заменить в своем составе 25-летнего испанца Пабло Эрнандеса.

Напомним, Малиновский мог перейти в Рому, но трансфер зимой 2019 года сорвался, летом он перешел в Аталанту.