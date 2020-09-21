Скачать
Понедельник, 21.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Опять судейский фейл: Колос перед Риекой разобрался с Рухом (Видео)
Опять судейский фейл: Колос перед Риекой разобрался с Рухом (Видео)
Плишкова выбила обидчицу Свитолиной на пути в финал турнира в Риме (Видео)
Плишкова выбила обидчицу Свитолиной на пути в финал турнира в Риме (Видео)
Вратарь дико опозорился в матче Челси - Ливерпуль: видеообзор
Вратарь дико опозорился в матче Челси - Ливерпуль: видеообзор
Удар скорпиона по лицу: в АПЛ футболист вырубил соперника, промахнувшись по мячу (Видео)
Удар скорпиона по лицу: в АПЛ футболист вырубил соперника, промахнувшись по мячу (Видео)

Украинец Малиновский заинтересовал английский Лидс

Украинец Малиновский заинтересовал английский Лидс
08:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Английский Лидс активно ищет усиление в Италии.

После того, как амбитному новичку АПЛ Лидсу не удалось приобрести 26-летнего хавбека "Удинезе" Родриго де Пауля, клуб переключился на еще одного представителя Серии А - Руслана Малиновского.

Руслан Малиновский успешно выступает за Аталанту после переезда из чемпионата Бельгии.

Авторитетное издание The Telegraph утверждает, что трансфер для английского Лидса обойдется в крупную сумму - 20 млн фунтов. А Лидсу нужно заменить в своем составе 25-летнего испанца Пабло Эрнандеса.

Напомним, Малиновский мог перейти в Рому, но трансфер зимой 2019 года сорвался, летом он перешел в Аталанту.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

ФК Аталанта, ФК Лидс, Руслан Малиновский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Удар скорпиона по лицу: в АПЛ футболист вырубил соперника, промахнувшись по мячу (Видео)
02 Вратарь дико опозорился в матче Челси - Ливерпуль: видеообзор
03 Скандальный пенальти помог Заре отобрать очки у Шахтера (Видео)
04 Фьюри дал совет Джошуа забыть о ноунейме Усике
05 "И бум, он упал": Энтони Джошуа рассказал о своей самой легкой победе (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь