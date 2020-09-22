Лига чемпионов: где и когда смотреть первые матчи раунда плей-офф

Во вторник, 22 сентября, стартуют решающие отборочные матчи Лиги чемпионов УЕФА 2020/21, в частности сегодня состоятся три игры. Поединки этого и последующего игрового дня начнутся в 22:00 по киевскому времени.
Отметим, на этой стадии турнира выступит и киевское Динамо, которое завтра, 23 сентября, сразится в гостях с Гентом. Эту встречу в прямом эфире покажет телеканал Футбол 2. Кроме того, борьбу за путевку в групповой раунд продолжит венгерский Ференцварош, который тренирует украинец Сергей Ребров.
Расписание трансляций матчей Лиги чемпионов 22 сентября:
Расписание трансляций матчей Лиги чемпионов 23 сентября:
В Сети все матчи раунда плей-офф доступны на стриминговом сервисе oll.tv.
Напомним, Динамо на пути в раунд плей-офф Лиги чемпионов прошло АЗ.
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