Лига чемпионов: где и когда смотреть первые матчи раунда плей-офф

Командам осталось сделать два шага до групповой стадии Лиги чемпионов 2020/21.

Во вторник, 22 сентября, стартуют решающие отборочные матчи Лиги чемпионов УЕФА 2020/21, в частности сегодня состоятся три игры. Поединки этого и последующего игрового дня начнутся в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, на этой стадии турнира выступит и киевское Динамо, которое завтра, 23 сентября, сразится в гостях с Гентом. Эту встречу в прямом эфире покажет телеканал Футбол 2. Кроме того, борьбу за путевку в групповой раунд продолжит венгерский Ференцварош, который тренирует украинец Сергей Ребров.

Расписание трансляций матчей Лиги чемпионов 22 сентября:

Краснодар (Россия) - ПАОК (Греция) - Футбол 3

Маккаби Тель-Авив (Израиль) - Зальцбург (Австрия) - Футбол 1

Славия Прага (Чехия) - Мидтьюлланн (Дания) - Футбол 2

Расписание трансляций матчей Лиги чемпионов 23 сентября:

Гент (Бельгия) - Динамо Киев (Украина) - Футбол 2

Мольде (Норвегия) - Ференцварош (Венгрия) - Футбол 3

Олимпиакос (Греция) - Омония (Кипр) - Футбол 1

В Сети все матчи раунда плей-офф доступны на стриминговом сервисе oll.tv.

Напомним, Динамо на пути в раунд плей-офф Лиги чемпионов прошло АЗ.

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