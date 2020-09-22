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Названа причина ухода Кравца из Динамо
Обновлено 14:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)
Артем Кравец все еще рассчитывает на вызов в сборную Украины.

Украинский нападающий Артем Кравец хочет получать регулярную игровую практику в клубе, а главный тренер Динамо Мирча Луческу не видел в игроке основного форварда команды. Об этом рассказал известный украинский журналист Игорь Цыганык в эфире своей авторской программы "ЦиганикLIVE" на Yotube-канале Football Hub.

По словам Цыганыка, Кравец мечтает сыграть за сборную Украины на большом футбольном форуме, к примеру Евро-2021, куда наша команда уже пробилась по итогам квалификации. Однако в ходе беседы с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко Кравец выяснил, что сможет получить вызов в национальную команду лишь регулярно выступая на высшем уровне. В Динамо игрок выполнял роль фактически четвертого нападающего, оказавшись позади украинцев Владислав Супряги, Назария Русина и испанца Франа Соля, от которого руководство киевлян хочет избавиться.

Отметим, Кравец, бывшая жена которого сейчас отдыхает на Мальдивах, весь прошлый сезон отыграл в турецком Кайсериспоре. В 22-х матчах прошлого сезона нападающий забил 9 голов.

Телеграф напоминает, что завтра, 23 сентября, Динамо предстоит важнейшая игра отбора Лиги чемпионов против Гента.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Артем Кравец.

Автор:

Телеграф
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