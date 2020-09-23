Скандальный Суарес после неудачного трансфера в Ювентус нашел новый клуб

Уругвайский форвард твердо намерен покинуть Барселону.

После эпопеи с уходом Месси и приходом нового наставника Рональда Кумана уругвайский форвард Барселоны Луис Суарес заяви, что покинет каталонский клуб. Изначально один из лучших бомбардиров Барсы за всю историю хотел перейти в новый клуб Месси, чтобы продолжать играть с другом. Но Лионель остался в команде, А куман прямо сказал, что не рассчитывает на Суареса.

На днях сорвался переход Суареса в туринский Ювентус. Все из-за скандального теста на итальянский язык. Он был нужен, чтобы получить гражданство, но полицейский заметил подтасовку вопросов и ответов. Ювентус сразу отказался от затеи с переходом Суареса и оформил трансфер с Моратой из Атлетико.

В свою очередь, Матрасники заинтересовались в поисках нового форварда вместо Мораты. Луис Суарес - идеальная кандидатура. Руководство клуба уже встречалось с футболистом.