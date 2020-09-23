Феерический Ярмоленко: голы и передачи украинца в матче Вест Хэм 5:1 Халл Сити (Видео)

Команда украинского вингера Андрея Ярмоленко забила 5 голов Халл Сити в рамках 1/16 финала Кубка Англии. В ответ гости забили лишь гол престижа.
Героем встречи стал Ярмоленко, который забил два гола и отдал две голевые передачи.
Авторитетный портал WhoScored поставил украинцу максимальную оценку на две команды - 10 баллов.
Обзор матча
После матча Андрея Ярмоленко выложил на своей странице в Интасграмм подборку радостных фото с матча.
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Вест Хэм – Халл 5:1
Голы: Снодграсс, 18, Алле, 45, 90+1, Ярмоленко, 56 (с пенальти), 90+2 – Уилкс, 70
Вест Хэм: Рэндолф, Эшби (Эммануэль, 69), Бальбуэна, Алесе, Джонсон, Фелипе Андерсон, Снодграсс, Уилшер, Лансини, Ярмоленко, Алле.
Халл Сити: Лонг, Флеминг, Маклафлин, Джонс, Койл, Бэтти, Джонс, Смоллвуд (Ханимен, 17), Мадженнис, Майер (Льюис-Поттер, 61), Скотт (Уилкс, 61).
Предупреждения: Маклафлин, Ханимен, Флеминг.