Феерический Ярмоленко: голы и передачи украинца в матче Вест Хэм 5:1 Халл Сити (Видео)

Вес Хэм с Ярмоленко вынес Халл Сити из 1/16 финала Кубка Англии.

Команда украинского вингера Андрея Ярмоленко забила 5 голов Халл Сити в рамках 1/16 финала Кубка Англии. В ответ гости забили лишь гол престижа.

Героем встречи стал Ярмоленко, который забил два гола и отдал две голевые передачи.

Авторитетный портал WhoScored поставил украинцу максимальную оценку на две команды - 10 баллов.

Обзор матча

После матча Андрея Ярмоленко выложил на своей странице в Интасграмм подборку радостных фото с матча.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yarmolenko Andrey (@yarmolenkoandrey) 22 Сен 2020 в 4:37 PDT

Вест Хэм – Халл 5:1

Голы: Снодграсс, 18, Алле, 45, 90+1, Ярмоленко, 56 (с пенальти), 90+2 – Уилкс, 70

Вест Хэм: Рэндолф, Эшби (Эммануэль, 69), Бальбуэна, Алесе, Джонсон, Фелипе Андерсон, Снодграсс, Уилшер, Лансини, Ярмоленко, Алле.

Халл Сити: Лонг, Флеминг, Маклафлин, Джонс, Койл, Бэтти, Джонс, Смоллвуд (Ханимен, 17), Мадженнис, Майер (Льюис-Поттер, 61), Скотт (Уилкс, 61).

Предупреждения: Маклафлин, Ханимен, Флеминг.