Луческу: В матче с "Гентом" самое главное - результат

Наставник киевского Динамо прокомментировал предстоящий матч с Гентом.

Сегодня в 22:00 по киевскому времени Динамо в Бельгии сыграет первый матч плей-офф Лиги чемпионов против Гента (трансляция на канале Футбол 2). Главный тренер Динамо Мирча Луческу прокомментировал предстоящее противостояние.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

- Какие матчи «Гента» вы показывали своим подопечным на теоретических занятиях, готовя их к предстоящей игре?

- В первую очередь, хочу отметить, что «Гент» - очень хорошая команда. У нее сменилось два тренера за короткий период. Это сложно для любой команды. То, что «Гент» начал свой национальный чемпионат не лучшим образом, и в команде появилось 11 новых игроков и столько же ушло, ни о чем не говорит. Конечно, для тренера это всегда тяжело. Но в любом случае «Гент» - это серьезный соперник. Команда доказала это двумя победами в последних матчах – над «Мускроном» и «Рапидом», которые мы анализировали.

- Учитывая, что на этой стадии команды проведут два матча, ожидаете ли вы осторожной игры завтра? Какой результат будет для вашей команды приемлемым?

- Естественно, нельзя забывать, что это противостояние состоит из двух матчей. Мои три главных принципа в работе: создать боеспособную команду, поставить ей игру, а затем добиваться с ней результатов. Но когда мы говорим о такой стадии Лиги чемпионов, главный приоритет – однозначно результат. Что касается первого матча, который состоится завтра, я готовлю команду ко всем возможным сценариям, которые могут сложиться на поле. Ведь не мы одни играем, есть еще и соперник. Поэтому очень сложно сказать, как завтра будет складываться матч.

- Как вы восприняли увольнение из «Гента» вашего соотечественника Ласло Белени?

- С Ласло я давно знаком, наши пути в футболе пересекались. Он играл под моим руководством когда я работал в Румынии. Затем мы продолжили общаться когда уже были соперниками в футбольном плане. Он очень профессиональный тренер и большой специалист. Я был очень удивлен, когда узнал, что его уволили так быстро после назначения на должность главного тренера. Клуб купил сразу 11 новых игроков, практически весь состав сменился, и, понятное дело, ему нужно было больше времени чтобы построить в «Генте» новый боеспособный коллектив. Я уверен, что он пройдет через этот эпизод в своей жизни и продолжит совершенствоваться и достигать успехов.

- В составе «Гента» одним из самых ярких игроков является воспитанник «Динамо» Роман Яремчук. Как вы оцените его уровень?

- Роман – очень хороший нападающий. Сейчас он прогрессирует в «Генте» и это хорошо. В бельгийской лиге много игроков, которые скоро могут проявить себя и в топ-лигах. Для Романа, как и для других, это путь чтобы совершить такой переход. Он – очень хороший нападающий с отличной техникой, у него отличное чувство гола и бомбардирские навыки. За последний год он показал хороший прогресс и, я уверен, он на правильном пути.

Напомним, ответный матч состоится 29 сентября в Киеве (22:00). После результатов 2-матчевого противостояния победитель пары сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.