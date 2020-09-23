Скачать
Среда, 23.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Гент - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Гент - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Fair play года: бегун пропустил на третье место соперника, который случайно ошибся перед финишем (Видео)
Fair play года: бегун пропустил на третье место соперника, который случайно ошибся перед финишем (Видео)
Пока Артем Кравец уходит из Динамо его бывшая жена отдыхает на Мальдивах и покоряет сеть огненными фото в купальнике
Пока Артем Кравец уходит из Динамо его бывшая жена отдыхает на Мальдивах и покоряет сеть огненными фото в купальнике
Феерический Ярмоленко: голы и передачи украинца в матче Вест Хэм 5:1 Халл Сити (Видео)
Феерический Ярмоленко: голы и передачи украинца в матче Вест Хэм 5:1 Халл Сити (Видео)

Луческу: В матче с "Гентом" самое главное - результат

Луческу: В матче с "Гентом" самое главное - результат
Обновлено 09:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Наставник киевского Динамо прокомментировал предстоящий матч с Гентом.

Сегодня в 22:00 по киевскому времени Динамо в Бельгии сыграет первый матч плей-офф Лиги чемпионов против Гента (трансляция на канале Футбол 2). Главный тренер Динамо Мирча Луческу прокомментировал предстоящее противостояние.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

- Какие матчи «Гента» вы показывали своим подопечным на теоретических занятиях, готовя их к предстоящей игре?

- В первую очередь, хочу отметить, что «Гент» - очень хорошая команда. У нее сменилось два тренера за короткий период. Это сложно для любой команды. То, что «Гент» начал свой национальный чемпионат не лучшим образом, и в команде появилось 11 новых игроков и столько же ушло, ни о чем не говорит. Конечно, для тренера это всегда тяжело. Но в любом случае «Гент» - это серьезный соперник. Команда доказала это двумя победами в последних матчах – над «Мускроном» и «Рапидом», которые мы анализировали.

- Учитывая, что на этой стадии команды проведут два матча, ожидаете ли вы осторожной игры завтра? Какой результат будет для вашей команды приемлемым?

- Естественно, нельзя забывать, что это противостояние состоит из двух матчей. Мои три главных принципа в работе: создать боеспособную команду, поставить ей игру, а затем добиваться с ней результатов. Но когда мы говорим о такой стадии Лиги чемпионов, главный приоритет – однозначно результат. Что касается первого матча, который состоится завтра, я готовлю команду ко всем возможным сценариям, которые могут сложиться на поле. Ведь не мы одни играем, есть еще и соперник. Поэтому очень сложно сказать, как завтра будет складываться матч.

- Как вы восприняли увольнение из «Гента» вашего соотечественника Ласло Белени?

- С Ласло я давно знаком, наши пути в футболе пересекались. Он играл под моим руководством когда я работал в Румынии. Затем мы продолжили общаться когда уже были соперниками в футбольном плане. Он очень профессиональный тренер и большой специалист. Я был очень удивлен, когда узнал, что его уволили так быстро после назначения на должность главного тренера. Клуб купил сразу 11 новых игроков, практически весь состав сменился, и, понятное дело, ему нужно было больше времени чтобы построить в «Генте» новый боеспособный коллектив. Я уверен, что он пройдет через этот эпизод в своей жизни и продолжит совершенствоваться и достигать успехов.

- В составе «Гента» одним из самых ярких игроков является воспитанник «Динамо» Роман Яремчук. Как вы оцените его уровень?

- Роман – очень хороший нападающий. Сейчас он прогрессирует в «Генте» и это хорошо. В бельгийской лиге много игроков, которые скоро могут проявить себя и в топ-лигах. Для Романа, как и для других, это путь чтобы совершить такой переход. Он – очень хороший нападающий с отличной техникой, у него отличное чувство гола и бомбардирские навыки. За последний год он показал хороший прогресс и, я уверен, он на правильном пути.

Напомним, ответный матч состоится 29 сентября в Киеве (22:00). После результатов 2-матчевого противостояния победитель пары сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гент - Динамо: онлайн-трансляция матча
02 Скандальный Суарес после неудачного трансфера в Ювентус нашел новый клуб
03 Fair play года: бегун пропустил на третье место соперника, который случайно ошибся перед финишем (Видео)
04 Феерический Ярмоленко: голы и передачи украинца в матче Вест Хэм 5:1 Халл Сити (Видео)
05 Луческу: В матче с "Гентом" самое главное - результат
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь