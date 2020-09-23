Болонья значительно улучшила предложение по форварду Динамо

Владислав Супряга все еще может оказаться в Болонье в это межсезонье, ведь итальянцы настроены решительно в переговорах с Динамо.

Переговорный процесс между Болоньей и Динамо по трансферу нападающего Владислава Супряги набирает новые обороты.

По информации tuttomercatoweb, боссы итальянского клуба предложили за украинского форварда свыше €10 млн, значительно улучшив предыдущее предложение и предложив киевской команде различные бонусы. Динамо по прежнему настаивает на сумме отступных в размере €15 млн.

Отметим, на данный момент трансфер Супряги из Динамо маловероятен, ведь команде Мирчи Луческу еще предстоит сыграть с Гентом два матча за группу Лиги чемпионов УЕФА 2020/21, а Владислав сейчас играет ключевую роль в тактических построениях киевской команды.

В прошлом сезоне Супряга отыграл в аренде в Днепре-1. За этот период он сыграл в днепровской команде 26 матчей и забил 15 голов. По итогам кампании 2019/20 Днепр-1 занял 7-е место в чемпионате Украины и отправился в плей-офф УПЛ за выход в Лигу Европы, однако в первом же матче крупно уступил Колосу.