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Соперник сборной Украины на Евро-2020 получил нового главного тренера

Соперник сборной Украины на Евро-2020 получил нового главного тренера
Обновлено 21:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Сборная Нидерландов определилась с наставником после ухода Рональда Кумана в Барселону.

Бывший футболист, а ныне футбольный тренер Франк де Бур возглавил национальную команду Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза страны.

Уже в следующем месяце де Бура ожидает проверка в действии, ведь его команде предстоит сыграть три матча. 7 октября Оранжевые сыграют "товарняк" с Мексикой, а затем Нидерланды ожидают игры Лиги наций УЕФА против Италии (11 октября) и Боснии и Герцеговины (14 октября).

Франк де Бур завершил карьеру футболиста в 2006 году в Катаре. Тренерскую карьеру он начал в Аяксе, став ассистентом главного тренера. С 2010 по 2016 он возглавлял амстердамский клуб. Затем в его карьере были Интер, Кристал Пэлас и Атланта Юнайтед.

Телеграф напоминает, что команда Нидерландов является соперником сборной Украины на чемпионате Европы-2020, который был перенесен на 2021 год в связи пандемией коронавируса. Желто-синие на Евро попали в группу С, где кроме голландцев подопечные Андрея Шевченко сыграют с Австрией. Еще один соперник нашей команды станет известен позднее по результатам отбора.

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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Нидерландов, Футбол, Евро-2020.

Автор:

Телеграф
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