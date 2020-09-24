Скачать
Четверг, 24.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Динамо в гостях переиграло Гент в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов (Видео)
Динамо в гостях переиграло Гент в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов (Видео)
Бавария - Севилья: где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА
Бавария - Севилья: где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА
Усик - Чисора: названа официальная дата боя
Усик - Чисора: названа официальная дата боя
Украинский боксер выбил себе денежный бой провокациями в соцсетях
Украинский боксер выбил себе денежный бой провокациями в соцсетях

Луческу: Главное в игре с Гентом – результат, и им я очень доволен

Луческу: Главное в игре с Гентом – результат, и им я очень доволен
07:06 Сегодня Телеграф
Наставник киевлян Мирча Луческу поделился впечатлениями после победы над Гентом.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился своим мнением о выездной победе в первом матче с Гентом (2:1) в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"Как я и говорил, главное в этой игре – результат, и им я очень доволен. Второй тайм дался нам лучше. Впереди у нас еще ответная игра, и мы должны уже начинать готовиться к ней.

Сегодня мы начали очень хорошо, забили быстрый мяч, и я надеялся, что нам удастся забить и второй, и третий гол. Но, к сожалению, мы упустили нити игры, и соперники, поймав кураж, создали давление на наших защитников и заработали стандарт, с которого и отыгрались в первом тайме.

Игра была быстрой, в том числе из-за того, что поле было скользкое, было много контактной борьбы, поэтому я решил ничего не менять в перерыве, а сделать замены во втором тайме, поскольку очень тяжело входить в такую игру", – приводит Луческу официальный сайт клуба.

Ответный матч между Динамо и Гентом состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 29 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Мирча Луческу, Футбол, ФК Динамо (Киев), Футбо.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рух сенсационно отобрал очки у Шахтера во Львове (Видео)
02 Главным мотиватором Чисоры в бою с Усиком будет месть
03 Бавария - Севилья: букмекеры дали неутешительный прогноз для испанцев в матче за Суперкубок УЕФА
04 Динамо в гостях переиграло Гент в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов (Видео)
05 Риека - Колос в Лиге Европы: букмекеры не верят в команду из украинского села
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь