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Наставник Гента: Динамо – команда, которая будет поджидать наши ошибки

Наставник Гента: Динамо – команда, которая будет поджидать наши ошибки
10:21 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер
Главный тренер бельгийского Гента прокомментировал первый матч плей-офф ЛЧ против Динамо.

Главный тренер Гента Вим Де Декер прокомментировал поражение от Динамо (1:2) в первом матче в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов.

"На самом деле мы хотели избежать этих ошибок. Перед матчем мы обговорили все сильные стороны соперников, все ошибки, которые мы можем совершить и те ошибки, которые мог совершить противник. Но то, чего мы хотели избежать, сбылось на поле. Мы знали, что Динамо – команда, которая будет поджидать наши ошибки и постарается воспользоваться ними, что они и сделали, забив два гола.

Мы могли сыграть намного лучше, однако создавали недостаточно свободных зон для наших игроков. Спустя какое-то время ситуация на поле улучшилась, мы сравняли счет и у нас были большие надежды на второй тайм. Но мы снова наделали ошибок. Вслед за желтой карточкой наш игрок получил красную, и мы остались в меньшинстве. Мы упустили много возможностей добиться хорошего результата.

Травма Яремчука? Для всех нас это был важный матч. Конечно, Романа расстроило то, что он получил травму без прямого контакта, практически на ровном месте. Пока ничего определенного по поводу степени тяжести его травмы сказать не могу. Конечно, мы будем его беречь, чтобы поскорее вернуть в строй, но прямо сейчас он очень разочарован.

Конечно, это поражение для нас – настоящий удар. Его нелегко принять. Но поражения – это неотъемлемая часть футбола, так же, как и травмы. Нужно воспринимать футбол таким, как он есть, в целостном виде – со всеми поражениями, травмами, неудачами", – приводит слова Де Декера официальный сайт украинского клуба.

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ФК Динамо (Киев), ФК Гент, Вим Де Декер.

Автор:

Телеграф
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