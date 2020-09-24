Слова Костышина перед матчем с Риекой

Наставник Колоса ожидает непростой борьбы в Хорватии.

Главный тренер Колоса Руслан Костышин поделился своими ожиданиями от предстоящего матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против Риеки.

"Будет очень тяжелый матч. Риека очень сильная команда, занявшая третье место в прошлом сезоне и выиграла Кубок своей страны. Сравнить Арис и Риеку? Это совсем другие чемпионаты, но я считаю, что греческий чемпионат сильнее, чем хорватский. Однако, я еще раз подчеркиваю, что Риека - это бронзовые призеры, обладатели Кубка. Поэтому, я думаю, что командная игра в Риеки наверняка лучше, чем в Ариса. В греческой команды индивидуально сильные футболисты, а Риека сильная командой.

Мы не чувствуем какого-то давления, я не думаю, что мы будем сильно переживать. Игра покажет, чего мы стоим. Мы должны быть спокойными.

У меня хороший подбор футболистов, поэтому меняя состав на игру во Львове против Руха, я не боялся за результат, ведь если посмотреть, многие в прошлом сезоне играл в основном составе. Физическое состояние, я думаю, у нас очень хороший. Но все покажет игра, и тогда мы поймем, какое у нас сейчас физическое состояние", - цитирует Костышина официальный сайт Колоса.

Текстовая онлайн трансляция матча Риека - Колос будет доступна на нашем сайте и начнется в 21:45 по киевскому времени.