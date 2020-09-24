Барселона трогательно попрощалась с Суаресом, показав все трофеи уругвайца в клубе (Фото, Видео)

Луис Суарес вскоре вернется на Камп Ноу, но уже в качестве соперника Барселоны.

Уругвайский нападающий Луис Суарес провел прощальную пресс-конференцию в Барселоне. Об этом сообщает пресс-служба каталонсокго суперклуба в twitter.

Луис трогательно рассказывал о своих годах, проведенных в Барселоне. Он заявил, что был горд защищать цвета и быть частью истории такого клуба как Барселона.

Телеграф напоминает, что в ближайшее время Суарес присоединится к мадридскому Атлетико, хотя ранее 33-летний футболист настаивал на своем переходе в Ювентус. Сделка с Юве сорвалась из-за проваленного Суаресом теста на знание итальянского языка. Форвард перейдем в стан Матрасников совершенно бесплатно, однако, если новая команда Луиса будет достигать спортивных успехов на евроарене, то Сине-гранатовые могут получить солидный бонус от Атлетико. Текущая трансферная стоимость Луиса оценивается в €28 млн.

В прошлой кампании Суарес в общей сложности провел 38 игр за Барсу, отметившись 21 голом и 12 результативными передачами.

За все время, проведенное в Барселоне, Суарес выиграл немало трофеев, в частности Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Кроме того, на его счету по четыре победы в чемпионате и Кубке Испании и две победы в Суперкубке Испании.