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Челси на фоне провалов Кепы купил вратаря за €24 миллиона

Челси на фоне провалов Кепы купил вратаря за €24 миллиона
Обновлено 17:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В Челси недовольны последними выступлениями основного вратаря.

Лондонский клуб объявил о подписании сенегальского вратаря Ренна Эдуара Менди. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Отмечается, что голкипер поставил свою подпись под пятилетним контрактом, а сумма компенсации, по данным transfermarkt, становит €24 млн. По мнению руководства Челси, Менди сможет составить конкуренцию двум вратарям команды Кепе Аррисабалаге и Вилли Кабальеро. Отметим, Кепа в последнее время откровенно чудит в воротах, к примеру, в последнем матче АПЛ Челси недосчиталось очков из-за действий кипера.

"Я так рад присоединиться к Челси. Это моя мечта быть часть такого коллектива и работать с Фрэнком Лэмпардом (главный тренер Челси, - прим. ред.).  Я с нетерпением ожидаю встречи с моими новыми одноклубниками", - приводит слова Менди пресс-служба Синих.

В прошлом сезоне 28-летний Эдуар в общей сложности отыграл в 33 матчах За Ренн, в которых пропустил 31 гол.

Ранее Телеграф сообщал, что Челси забил шесть голов Барнсли в кубковом матче.

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Все по теме:

ФК Челси, Футбол, ФК Ренн, Эдуар Менди.

Автор:

Телеграф
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