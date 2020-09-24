УЕФА забрал у Беларуси Конгресс и другие решения Исполкома

Беларусь из-за политической ситуации в стране лишилась Конгресса УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА на своем официальном сайте опубликовал ряд решений, которые повлияют на футбол в ближайшем сезоне.

Главной новостью по итогам сегодняшнего заседания стала пролонгация действия пяти замен в еврокубках. Таким образом, команды Лиги чемпионов и Лиги Европы смогут делать по 5 замен в матче, однако сие действие ограничено тремя остановками игры для каждого из коллективов. Кроме того, Союз сохранил возможность использования расширенной заявки на матч из 23 футболистов.

УЕФА также внедрил специальные антикоронавирусные меры в отношении стыковых матчей перед Евро-2020, игр ЛЧ и ЛЕ, а также матчей женской Лиги чемпионов.

Кроме того, Союз принял решение изменить формат проведения игр Юношеской лиги УЕФА. В итоге команды сходу начнут турнир со стадии плей-офф, группового раунда не будет.

Также УЕФА постановил, что все очередные корпоративные мероприятия в ближайшее время будут проходит в Швейцарии в Ньоне. Таким образом, у Беларуси забрали Конгресс организации, намеченный на март 2021 года.

Ранее Телеграф сообщал, что Динамо приблизилось к групповому раунду Лиги чемпионов, переиграв Гент в гостях.