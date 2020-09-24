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Бавария - Севилья: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины

Бавария - Севилья: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины
21:33 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В битве за Суперкубок УЕФА Бавария встретится с Севильей.

В матче за Суперкубок УЕФА сойдутся победитель Лиги чемпионов мюнхенская Бавария и победитель Лиги Европы испанская Севилья. Игра пройдёт на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште (Венгрия), на который впервые допустят болельщиков с момента карантина.

БАВАРИЯ 0:1 СЕВИЛЬЯ

Гол: Окампос 13 (пен)

22' - Опасно! Томас Мюллер (Бавария Мюнхен) находит возможность для удара в штрафной площади и бьет, но один из защитников бросился под мяч и спас ворота. Мяч ушел за пределы поля.

20' - Все закончилось угловым ударом.

19' - Иван Ракитич (Севилья) снес соперника. Опасный штрафной пробьет Бавария.

16' - Бавария пытается организовать атаки, но Севилья активно прессингует.

13' - ГОЛ! Лукас Окампос (Севилья) сделал разбег и сделал паузу, посмотрев на действия Мануэль Нойер, а затем вколотил мяч с пенальти в левый нижний угол.

12' - Желтой карточкой наказан Давид Алаба (Бавария Мюнхен).

11' - Пенальти в ворота Баварии

7' - Лукас Окампос (Севилья) боролся с соперником за мяч. Лукас Окампос (Севилья) сфолил в атаке.

5' - Серж Гнабри (Бавария Мюнхен) не следует моральному императиву Канта - "Относись к другим так же, как хочешь, чтобы они относились к тебе". Он грубо играет, и Энтони Тэйлор свистнул фол. Право на штрафной получил команда Севилья.

2' - Почти голевой момент! Серж Гнабри (Бавария Мюнхен) сделал навес, но Боно был первый на мяче.

22:00 Матч начался

СОСТАВЫ

«Бавария»: Нойер, Лукас, Зюле, Павар, Алаба, Киммих, Горецка, Гнабри, Сане, Мюллер, Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Нюбель, Мартинес, Кюизанс, Зиркзее, Боатенг, Дэвис, Толиссо, Файн, Тилльман, Ричардс, Мусиала.

«Севилья»: Буну, Эскудеро, Кунде, Карлос, Навас, Хордан, Фернандо, Ракитич, Сусо, Окампос, де Йонг.

Запасные: Вацлик, Диас, Гомес, Гудель, Мунир, Родригес, Эн-Несири, Акунья, Оливер Торрес, Васкес, Фернандес, Хиль.

СЛОВА ТРЕНЕРОВ

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился с официальным сайтом немецкого клуба мыслями о предстоящем матче за Суперкубок UEFA против «Севильи».

Наша цель – победа в Суперкубке UEFA. Это будет непросто. Но мы знаем, что способны на это. У «Севильи» классная команда и очень хороший тренер, который поднял их на хороший уровень и великолепно настроил тактически.

Мы готовимся к тому, чтобы продемонстрировать на поле все свои 100%. Хотим показать высокую интенсивность и наше умение побеждать. 99% против «Севильи» будет недостаточно.

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок UEFA против «Баварии». 

Мы готовимся к матчу с большой надеждой. Команду переполняет желание. Рады вернуться к официальным матчам. Игра против такой «Баварии» должна нас мотивировать и подтолкнуть к росту.

Я сосредоточен на футболистах своей команды. Не сравниваю их с другими. В частности, я очень доволен своими вратарями, и мы в них верим.

Команды лишь однажды пересеклись в еврокубках. В 2010 году в четвертьфинале Лиги чемпионов после нулевой ничьи в Мюнхене "Бавария" выиграла в Севилье 2:1.

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Футбол, ФК Севилья, Суперкубок УЕФА, ФК Баврия.

Автор:

Телеграф
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