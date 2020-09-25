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Бавария в экстра-тайме завоевала Суперкубок УЕФА (Видео)

Бавария в экстра-тайме завоевала Суперкубок УЕФА (Видео)
Обновлено 00:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Бавария и Севилья выяснили лучшую команду Европы лишь в экстра-тайме.

Гол на 104-й минуте принес мюнхенской Баварии трофей - Суперкубок УЕФА.

В Будапеште состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались обладатель кубка Лиги чемпионов Бавария и обладатель Кубка Лиги Европы Севилья.

Матч выдался очень зрелищным и богатым на события. Но основное время закончилось ничьей 1:1. В концовке второго тайма Нойер спас Баварию. А уже на 104-й минуте вышедший на замену Мартинес оформил окончательный счет.

Лучшие моменты. 1-й тайм

Лучшие моменты. 2-й тайм

Гол на 104 минуте

Бавария - Севилья 2:1

Голы: Горецка, 34, Мартинес, 104 — Окампос, 13 (с пенальти)

Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Алаба (Боатенг, 112), Эрнандес (Мартинес, 99) — Киммих, Горецка (Дэвис, 99) — Гнабри, Мюллер, Сане (Толиссо, 70) — Левандовски

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро — Хордан (Васкес, 94), Фернандо, Ракитич (Торрес, 56) — Сусо (Гудель, 73), де Йонг (Эн-Несири, 56), Окампос

Предупреждения: Алаба, Эрнандес — Хордан, Кунде, Фернандо, Эскудеро

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Все по теме:

ФК Бавария, ФК Севилья, Суперкубок УЕФА.

Автор:

Телеграф
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