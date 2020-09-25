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Манчестер Сити без Зинченко прошел Борнмут в Кубке лиги

Манчестер Сити без Зинченко прошел Борнмут в Кубке лиги
10:30 Сегодня Телеграф
Горожане добыли не простую победу в Кубке английской лиги.

Пока Александр Зинченко и ряд других футболистов Манчестер Сити травмированы или заражены коронавирусом клуб использует игроков академии. В 1/16 финала Кубка лиги горожане добыли не простую победу над Борнмутом.

Собственно, после матча Гвардиола и упрекнул о нехватке игроков.

Следующим соперником команды Пепа Гвардиолы в Кубке английской лиги станет Бернли.

Обзор матча

Манчестер Сити — Борнмут 2:1

Голы: Делап, 18, Фоден, 75 — Сарридж, 22

Манчестер Сити: Стеффен, Уокер, Эрик Гарсия, Харвуд-Беллис, Дойл (Стерлинг, 67), Родри (де Брюйне, 61), Фоден, Марез, Бернабе (Менди, 36), Ферран Торрес, Делап

Борнмут: Трэверс, Рико (С.Кук, 64), Симпсон, Келли (Земура, 28), Смит, Биллинг, Офобор, Л.Кук, Гослинг, Брукс (Килкенни, 76), Сарридж

Предупреждения: Земура, Делап, С. Кук.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Кубок Англии.

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Телеграф
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