Тренер Риеки об игре с Колосом: Это был очень сложный матч

Симон Рожман высказался о победе над Колосом в матче Лиги Европы.

Колос в своем дебютном сезоне в еврокубках дошел до третьего раунда квалификации Лиги Европы, уступив Риеке в дополнительное время (0:2). Главный тренер хорватского клуба Симон Рожман поделился эмоциями от результата встречи и игры своих подопечных.

"Поздравляю ребят. Это был очень сложный матч. Знали, чего ожидать от Колоса, поэтому мы доминировали, но в итоге по-прежнему допускали ошибки. Когда пошел дождь, мы поменяли схему и внесли коррективы в происходящее на поле".

"Я рад за всех людей в клубе, за город. Мы представляем хорватский футбол на европейской арене. Я надеюсь, что эта победа станет поворотным моментом и поведет нас в положительном направлении".

"Снимаю шляпу перед людьми, которые болели и держали нас кулаки. Поверьте, даже если их нет на трибунах, это очень хорошо слышно на поле, и это очень много значит для нас", — приводит слова Симона Рожмана официальный сайт Риеки.