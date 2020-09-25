Наигрался: футболиста заменили на 13-й секунде матча (Видео)

В чемпионате Эстонии произошел забавный случай в начале матча.

Очень интересная ситуация произошла в 21-м туре чемпионата Эстонии между соседями по турнирной таблице "Левадией" и "Нымме Калью".

По регламенту соревнований в старте каждой из команд должны выйти по два воспитанника. 16-летний Лаури Сууп, как раз и был одним из таким воспитанников. После стартового свистка голкипер специально выбил мяч в аут, чтобы клуб провел замену. Вместо Суупа, который отыграл целых 13 секунд, на поле вышел более опытный игрок основы 22-летний украинец Владислав Хомутов.

Таким образом, регламент с двумя воспитанниками был соблюден, но по факту команда начала игру с одним лишь юным дарованием.

В итоге это не помогло "Нымме Калью" - "Левадия" одержала победу 2:1.

Видео замены

Вероятно, это был самый непродолжительный дебют в истории футбола.

Левадия занимает третье место в чемпионате Эстонии, а Нымме Калью - на четвертом месте.