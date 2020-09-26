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Незабитый пенальти, автогол и удаление: обзор безумного матча Минай - Динамо (Видео)

Незабитый пенальти, автогол и удаление: обзор безумного матча Минай - Динамо (Видео)
Обновлено 16:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)
В субботу, 26 сентября, матчем Минай - Динамо в Киеве начался четвертый тур чемпионата Украины по футболу 2020/21.

Встреча, проходившая на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 0:4 в пользу номинальных гостей. 

Ключевым эпизодом встречи стало ранее удаление защитника Миная Дмитрия Павлиша уже на 14-й минуте. Игрок фолом последней надежды остановил проход Владислава Супряги к своим воротам и арбитр Виталий Романов без раздумий удалил футболиста и назначил пенальти. Беньямин Вербич взялся исполнять "приговор", однако не сумел с точки переиграть Андрея Поповича - вратарь сделал блестящий сейв. Однако в меньшинстве закарпатская команда дрогнула. Сначала на 36-й минуте отличился Александр Андриевский, элегантно перебросивший Поповича в ситуации один на один, а затем забил лидер Динамо Виктор Цыганков, который оказался первым на добивании после удара Вербича в штангу.

Во втором тайме киевляне спокойной довели счет до разгромного. На 59-й минуте активный словенский нападающий Беньямин Вербич "черпачком" перебросил кипера хозяев после блестящего проникающего паса Шапаренко. Финальную точку в игре уже спустя 10 минут поставил Мислав Матич, переправив круглого в собственные ворота после прострела слева от Миколенко.

Видеообзор матча Минай - Динамо 0:4

Таким образом, Динамо c 10 очками в активе временно возглавило турнирную таблицу УПЛ. Минай, в свою очередь, с тремя баллами занимает 8-е место.

В следующем туре Динамо примет Зарю (04.10.20), а Минай сыграет в гостях с еще одним дебютантом УПЛ Ингульцом (03.10.20).

Напомним, сегодня пройдут еще две игры 4-го тура чемпионата Украины.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, ФК Минай.

Автор:

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