Не хуже Месси: идеальный штрафной удар - в обзоре матча Александрия - Днепр-1 (Видео)

Днепр-1 уже с новым тренером, а проблемы в игре клуба все еще старые.

Александрия принимала Днепр-1 в рамках матча 4-го тура чемпионата Украины 2020/21. Встреча, проходившая на стадионе "Ника" завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

В первом тайме хозяева уничтожили гостей, забив в ворота Богдана Сарнавского два безответных мяча. Уже на третьей минуте Денис Безбородько классным ударом застал врасплох кипера Днепра. На 37-й минуте встречи отличился Максим Третьяков. Хавбек Александрии блестящим ударом со штрафного поразил верхний угол ворот. Отметим, рефери Игорь Пасхал ошибся при назначении этого штрафного удара, ведь фола со стороны днепрян не было.

Во втором тайме давление Александрии никуда не пропало и команда Владимира Шарана забила еще дважды. На 60-й минуте защитник Днепра Александр Сваток оказался не в том месте не в то время и от него мяч рикошетом залетел в собственные ворота. Еще через 8 минут Валерий Лучкевич сделал счет неприличным. Гости все-таки сумели забить гол престижа усилиями Владимира Адамюка на 78-й минуте.

Видеообзор матча Александрия - Днепр-1 (4:1)

Таким образом, Днепр-1 под руководством нового главного тренера Игора Йовичевича разгромно проиграл в первом же матче. Команда после 4-х игр занимает предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ, набрав всего 1 очко. Александрия, в свою очередь, располагается на 4-м месте с 6 баллами в активе.

В следующем туре Александрия отправится в гости к Олимпику (04.10.2020), а Днепр-1 примет лидера первенства - Ворсклу (03.10.2020).

Напомним, в центральном матче вчерашнего игрового дня Динамо "в гостях" переиграло Минай.