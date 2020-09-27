Вратарь-каратист - в обзоре матча Ворскла - Мариуполь (Видео)

Ворскла и Мариуполь расписали мировую в чемпионате Украины.

Встреча 4-го тура чемпионата Украины по футболу, проходившая на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского, завершилась со счетом 0:0. Вашему вниманию видеообзор встречи.

Команды создали не мало моментов, чтобы забить гол, однако ни хозяевам, ни гостям не удалось забрать максимум по итогам игры. В самом начале поединка случился небольшой инцидент на поле, который мог повлечь травму футболиста. На 20-й минуте голкипер Мариуполя Евгений Гальчук решил выйти из ворот, чтобы устранить угрозу. Киперу пришлось выбежать за пределы своей штрафной и, отпустив далеко мяч, Евгений в жесточайшем подкате сбил полевого Ворсклы. Рефери ограничился лишь "горчичником" для "вратаря-каратиста".

Видеообзор матча Ворскла - Мариуполь (0:0)

Таким образом, Ворскла впервые потеряла очки в УПЛ и после 4-х туров полтавчане с 10 баллами занимают 2-е место. Мариуполь с семью очками - третий.

В следующем туре приазовцы отправятся в гости к Колосу (04.10.2020), а Ворскла сыграет на выезде с Днепром-1 (03.10.2020).

Ранее Телеграф показывал шикарный гол со штрафного, забитый в УПЛ после фола-фантома.