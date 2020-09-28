Луческу на заметку: Кравец ответил на уход из Динамо двумя голами в новом клубе (Видео)

31-летний украинский форвард Артем Кравец феерично дебютировал за турецкий Коньяспор.

Не успел украинский форвард Артем Кравец покинуть киевское Динамо, как в стартовом матче забил за свой новый клуб - турецкий Коньяспор.

Турецкая Суперлига только стартовала, для Коньяспора это первая победа в двух матчах.

Кравец вышел на замену на 50-й минуте, а уже на 63-й забил первый гол в своем фирменном стиле. Форвард прошел по левому флангу и с острого угла перекинул голкипера Бешикташа.

Видео голов Кравец выложил на своей странице в Инстаграмм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I’m so happy! it was amazing debut great win Публикация от Artem Kravets (@kravets89) 27 Сен 2020 в 4:03 PDT

Интересно, что защитник Бешикташа Домагой Вида (экс-игрок Динамо) "привез" два гола в свои ворота. В первом случае он отдал пас назад, который перехватил Кравец. А во втором случае он сбил игрока Коньясора, а пенальти реализовал Кравец.

Напомним, Кравец покинул киевское Динамо со скандалом. Тренерскому штабу во главе с Луческу он оказался не нужным, ссылаясь на его плохую форму.

Интересно, что в сториз на своей странице в Инстаграмм Кравец выложил фото результатов тренировок в Динамо, где он в лидерах.

А Коньспор обыграл Бешикташ со счетом 4:1.