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Луческу на заметку: Кравец ответил на уход из Динамо двумя голами в новом клубе (Видео)

Луческу на заметку: Кравец ответил на уход из Динамо двумя голами в новом клубе (Видео)
09:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
31-летний украинский форвард Артем Кравец феерично дебютировал за турецкий Коньяспор.

Не успел украинский форвард Артем Кравец покинуть киевское Динамо, как в стартовом матче забил за свой новый клуб - турецкий Коньяспор.

Турецкая Суперлига только стартовала, для Коньяспора это первая победа в двух матчах.

Кравец вышел на замену на 50-й минуте, а уже на 63-й забил первый гол в своем фирменном стиле. Форвард прошел по левому флангу и с острого угла перекинул голкипера Бешикташа.

Видео голов Кравец выложил на своей странице в Инстаграмм.

 
 
 
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I’m so happy! it was amazing debut great win

Публикация от Artem Kravets (@kravets89)

Интересно, что защитник Бешикташа Домагой Вида (экс-игрок Динамо) "привез" два гола в свои ворота. В первом случае он отдал пас назад, который перехватил Кравец. А во втором случае он сбил игрока Коньясора, а пенальти реализовал Кравец.

Напомним, Кравец покинул киевское Динамо со скандалом. Тренерскому штабу во главе с Луческу он оказался не нужным, ссылаясь на его плохую форму.

Интересно, что в сториз на своей странице в Инстаграмм Кравец выложил фото результатов тренировок в Динамо, где он в лидерах.

А Коньспор обыграл Бешикташ со счетом 4:1.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Чемпионат Турции, Артем Кравец.

Автор:

Телеграф
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