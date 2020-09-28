Яремчук не хочет играть против Динамо: названа причина

Украинский форвард Роман Яремчук хочет пропустить игру против Динамо.

В первом матче плей-офф Лиги чемпионов киевское Динамо в Бельгии обыграло Гент со счетом 2:1. В начале того матча украинский форвард Гента Роман Яремчук травмировался и досрочно завершил игру. Спустя неделю игрок восстановился после травмы, но рисковать здоровьем не желает. Об этом сообщает Het Nieuwsblad.

Футболист не хочет лететь в Киев и готов пропустить игру против Динамо. Все ради - потенциального перехода в другой клуб. Яремчук хочет успеть оформить переход до закрытия трансферного окна.

Трансферная стоимость форварда сборной Украины Романа Яремчука оценивается в 9,5 млн евро.

У Гента, к тому же, не сыграет еще один украинец Роман Безус, который получил красную карточку в первом матче.

Напомним, ответная игра Динамо - Гент состоится 29 августа в 22:00 (трансляция на канале Футбол 1).