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450 голов: Роналду оценил свой рекорд

450 голов: Роналду оценил свой рекорд
Обновлено 12:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Португальцу удалось забить 450 голов в топ-5 лигах Европы.

На выходных в Италии состоялось принципиальное противостояние Рома - Ювентус. Действующий чемпион на выезде в Риме добыл не простое очко. Несмотря на удаление туринцы смогли найти в себе силы и отыграться 2:2. Дубль на счету Криштиану Роналду.

Для Роналду эти голы побили отметку в 450 голов в топ-5 лигах. Это лучший показатель с 2004 года.

После игры Роналду отметил, что это очень важное очко и в конце сезона оно может сыграть ключевую роль. Сейчас Ювентус принял новый наставник Пирло и у команды много энтузиазма - отмечает Роналду.

Обзор матча

Напомним, Роналду выступал за МЮ, Реал и Ювентус.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Серия А.

Автор:

Телеграф
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