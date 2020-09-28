450 голов: Роналду оценил свой рекорд

Португальцу удалось забить 450 голов в топ-5 лигах Европы.

На выходных в Италии состоялось принципиальное противостояние Рома - Ювентус. Действующий чемпион на выезде в Риме добыл не простое очко. Несмотря на удаление туринцы смогли найти в себе силы и отыграться 2:2. Дубль на счету Криштиану Роналду.

Для Роналду эти голы побили отметку в 450 голов в топ-5 лигах. Это лучший показатель с 2004 года.

После игры Роналду отметил, что это очень важное очко и в конце сезона оно может сыграть ключевую роль. Сейчас Ювентус принял новый наставник Пирло и у команды много энтузиазма - отмечает Роналду.

Обзор матча

Напомним, Роналду выступал за МЮ, Реал и Ювентус.