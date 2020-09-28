Звезда Барселоны не смог получить приз лучшему игроку по необычной причине

Герою встречи с Вильяреалом Фати не дали приз лучшего игрока матча из-за его возраста.

В 3-м туре испанской Примеры Барселона разгромила Вильяреал со счетом 4:0. Герой встречи молодой форвард Барселоны Ансу Фати должен был получить приз лучшему игроку матча. Но титульный спонсор известная пивоваренная компания Budweiser не смогла этого сделать из-за юного возраста футболиста - Фати всего 17 лет.

Поэтому было решено вручить награду другому игроку каталонцев - Жорже Альбе посчастливилось в данном случае.

Напомним, в этом матче Фати забил два гола в ворота Вильяреала.

Обзор матча

В связи с уходом Суареса и последующем уходом Лионеля Месси, в Барселоне возлагают очень большие надежды на Ансу Фати. Это тот Фати, который в дебюте за сборную Испании забил гол в ворота сборной Украины.