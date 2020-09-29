Арсенал не сумел остановить Ливерпуль (Видео)

Команды Клоппа одержала третью победу на старте АПЛ.

В матче 3-го тура чемпионата английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Арсенал» 3:1.

На 25-й минуте Ляказетт вывел «Арсенал» вперед. Но еще до перерыва Мане и Робертсон сделали счет в пользу хозяев. На 88-й минуте новичок команды Жота увеличил преимущество «Красных». 3:1 - победа «Ливерпуля».

По три победы после 3-х туров у «Лестера», «Эвертона» и «Ливерпуля».

Ливерпуль – Арсенал 3:1

Голы: Мане, 28, Робертсон, 34, Жота, 88 — Ляказетт, 25.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Кейта (Милнер, 79), Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино (Минамино, 90+1), Мане (Жота, 80).

Арсенал: Лено — Холдинг, Давид Луис, Тирни — Бельерин, Эльнени, Джака (Себальос, 60), Мэйтленд-Найлз — Виллиан (Пепе, 68), Ляказетт (Нкетиа, 74), Обамеянг.

Предупреждения: Мане, Александер-Арнольд — Бельерин, Себальос.

В матче 3-го тура чемпионата английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» проиграл на своем поле «Лестеру» 2:5.