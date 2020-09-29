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Тренер Гента объяснил отсутствие Яремчука в заявке на игру с "Динамо"

Тренер Гента объяснил отсутствие Яремчука в заявке на игру с "Динамо"
Обновлено 07:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Наставник бельгийского Гента дал пресс-конференцию перед матчем с Динамо.

Во вторник, 29 сентября, киевское Динамо сыграет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против бельгийского Гента (первый матч закончился 2:1 в пользу киевлян).

Наставник бельгийского Гента Вим Де Декер поделился настроем взять реванш и рассказал о роли украинцев в его команде.

Главный тренер отметил, что моральное состояние у команды отличное и теперь он знает, как играть против Динамо. Игра в Киеве будет совсем другой.

Он отметил вклад всех троих украинцев в составе Гента (Безус, Яремчук, Пластун) - все они играли в Бельгии против Динамо.

"На данный момент травмирован Яремчук, у него проблемы со спиной — это одна из причин, почему он не прилетел. В футболе все может случиться, никогда не знаешь, что будет завтра. Он является частью Гента. И отношения между ним и клубом достаточно нормальные", - подытожил Вим Де Декер.

Напомним, Безус пропустит игру из-за красной карточки. А Яремчук не прилетел на матч вообще. Ранее в СМИ сообщалось, что Яремчук хотел поберечь себя после травмы, чтобы перейти в другой клуб.

Матч Динамо - Гент начнется в 22:00, трансляция на канале Футбол 1.

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Лига Чемпионов, Роман Яремчук, ФК Гент.

Автор:

Телеграф
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