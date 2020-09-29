Скачать
Вторник, 29.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Деревянченко в третий раз не сумел стать чемпионом мира
Деревянченко в третий раз не сумел стать чемпионом мира
Свитолина на Ролан Гаррос с трудом обыграла Грачеву - видеообзор матча
Свитолина на Ролан Гаррос с трудом обыграла Грачеву - видеообзор матча
Луческу на заметку: Кравец ответил на уход из Динамо двумя голами в новом клубе (Видео)
Луческу на заметку: Кравец ответил на уход из Динамо двумя голами в новом клубе (Видео)
Арсенал не сумел остановить Ливерпуль (Видео)
Арсенал не сумел остановить Ливерпуль (Видео)

Массовая драка в украинском баскетболе: игроки бились почти две минуты (Видео)

Массовая драка в украинском баскетболе: игроки бились почти две минуты (Видео)
Обновлено 08:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Матч между Одессой и Тернополем не был доигран.

В концовке товарищеского матча между БК Одесса и БК Тернополь произошла стычка между игроками, которая переросла в массовую драку. Игру так и не закончили - Тернополь вел в счете в средине четвертой четверти 66:64.

Все началось с удара центрового Тернополя Максима Сандула игрока Одессы Юрия Кондракова. Защитник Одессы Баден Джаксен заступился за своего напарника и получил в ответ удар в челюсть. После этого пошла цепная реакция и самых активных не удавалось унять целых 2 минуты. 

Видео инцидента

Напомним, Тернополь впервые сыграет в украинской Суперлиге. В этом году в высшем украинском дивизионе будет представлено 10 команд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Баскетбол, БК Одесса, БК Тернополь.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Покорил Европу: украинский футболист отдал 5 голевых передач в одном матче (Видео)
02 Тренер Гента объяснил отсутствие Яремчука в заявке на игру с "Динамо"
03 Арсенал не сумел остановить Ливерпуль (Видео)
04 Свитолина на Ролан Гаррос с трудом обыграла Грачеву - видеообзор матча
05 Массовая драка в украинском баскетболе: игроки бились почти две минуты (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь