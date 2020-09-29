Массовая драка в украинском баскетболе: игроки бились почти две минуты (Видео)

Матч между Одессой и Тернополем не был доигран.

В концовке товарищеского матча между БК Одесса и БК Тернополь произошла стычка между игроками, которая переросла в массовую драку. Игру так и не закончили - Тернополь вел в счете в средине четвертой четверти 66:64.

Все началось с удара центрового Тернополя Максима Сандула игрока Одессы Юрия Кондракова. Защитник Одессы Баден Джаксен заступился за своего напарника и получил в ответ удар в челюсть. После этого пошла цепная реакция и самых активных не удавалось унять целых 2 минуты.

Видео инцидента

Напомним, Тернополь впервые сыграет в украинской Суперлиге. В этом году в высшем украинском дивизионе будет представлено 10 команд.