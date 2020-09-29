Месяц знакомы - Марио Балотелли сделал предложение огненной модели (Фото)

30-летний экс-игрок сборной Италии Марио Балотелли более известный своей жизнью вне футбольного поля. Вот и сейчас, когда у него наметилась футбольная пауза, футболист решил сделать предложение итальянской модели. Напомним, Балотелли выгнали из Брешии этим летом из-за систематических нарушений дисциплины.
Возлюбленная Марио Блалотелли - 27-летняя итальянская модель Алессия Мессине.
Интересно, что футболист сделал предложение девушке всего после одного месяца знакомства.
Мессина сейчас является участницей локальной адаптации реалити-шоу "Большой брат".
Напомним, Марио Балотелли успел поиграть за такие клубы, как Интер, Милан, Ливерпуль, Ман Сити.