Месяц знакомы - Марио Балотелли сделал предложение огненной модели (Фото)

Звездный итальянский футболист Марио Балотелли решил жениться.

30-летний экс-игрок сборной Италии Марио Балотелли более известный своей жизнью вне футбольного поля. Вот и сейчас, когда у него наметилась футбольная пауза, футболист решил сделать предложение итальянской модели. Напомним, Балотелли выгнали из Брешии этим летом из-за систематических нарушений дисциплины.

Возлюбленная Марио Блалотелли - 27-летняя итальянская модель Алессия Мессине.

Интересно, что футболист сделал предложение девушке всего после одного месяца знакомства.

Мессина сейчас является участницей локальной адаптации реалити-шоу "Большой брат".

Напомним, Марио Балотелли успел поиграть за такие клубы, как Интер, Милан, Ливерпуль, Ман Сити.