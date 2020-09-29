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Лига чемпионов: где и когда смотреть матч Динамо - Гент

Лига чемпионов: где и когда смотреть матч Динамо - Гент
Обновлено 10:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Сегодня киевское Динамо сыграет ответный матч против Гента.

Во вторник, 29 сентября, на Олимпийском в Киеве Динамо принимает бельгийский Гент. Это будет заключительный матч квалификации в групповой раунд Лиги чемпионов.

Неделю назад Динамо на выезде сумело обыграть Гент со счетом 2:1. Сегодня же Гент приехал брать реванш, но только с одним украинцем - защитником Пластуном. Роман Безус пропустит игру из-за красной краточки, а Роман Яремчук вообще не прилетел. По официальной информации из-за травмы, но футболист хочет перейти в другой клуб.

Матч Динамо - Гент начнется в 22:00. Прямая трансляция на канале Футбол 1.

Букмекеры оценивают шансы на победу Динамо в раза больше, нежели у Гента.

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ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, ФК Гент.

Автор:

Телеграф
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