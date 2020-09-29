Зинченко может покинуть Манчестер Сити: какие варианты

Манчестер Сити получил несколько предложений по трансферу Александра Зинченко.

Похоже, четырехлетняя сказка по имени "Манчестер Сити" для Александра Зинченко подходит к концу. Английский клуб получил несколько предложений по трансферу футболиста. Об этом сообщает The Athletic.

Украинский легионер может покинуть английский клуб уже в это трансферное окно. Руководство клуба готов отпустить футболиста.

Ранее сообщалось, что каталонская Барселона может приобрести украинца в случае ухода Хуниора Фирпо.

Напомним, Зинченко еще не сыграл ни одного матча за горожан в этом сезоне. Трансферная стоимость Зинченко оценивается в 24 миллиона евро.