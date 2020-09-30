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Исторический успех: Ребров вывел Ференцварош в Лигу чемпионов: видеообзор матча с Мольде
Исторический успех: Ребров вывел Ференцварош в Лигу чемпионов: видеообзор матча с Мольде

Ребров вывел Ференцварош в Лигу чемпионов впервые за 25 лет

Ребров вывел Ференцварош в Лигу чемпионов впервые за 25 лет
Обновлено 07:31 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Еще одна команда с украинским следом будет представлена в Лиге чемпионов.

Венгерский Ференцварош прошел 4 сложных квалификационных раунда Лиги чемпионов. На пути команды Реброва стояли Селтик и Динамо Загреб, а последним рубежом стал норвежский Мольде.

Ференцварош и Мольде сыграли 0:0, что позволило пройти дальше клубу Реброва. В первом матче на выезде команды сыграли 3:3.

За последние два сезона Ребров выводит Ференцварош в Лигу Европы и Лигу чемпионов. До этого клуб выходил в ЛЧ еще в далеком 1995 году.

Ференцварош — Мольде. Обзор матча

Примечательно, что в составе Ференцвароша отыграли весь матч два украинца Игорь Харатин и Александр Зубков. А Ребров хочет сыграть против Динамо на групповом раунде Лиги чемпионов.

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Лига Чемпионов, Сергей Ребров, ФК Ференцварош.

Автор:

Телеграф
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