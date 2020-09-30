С кем "Шахтер" и "Динамо" могут сыграть в Лиге чемпионов

Впервые за четыре года Украина будет иметь двух представителей в Лиге чемпионов.

Вчера киевское Динамо феерично вышло в групповой раунд Лиги чемпионов, обыграв Гент со счетом 3:0. Таким образом, от Украины в этом сезоне будет представлено 2 команды. Правда, донецкий Шахтер находится во второй корзине, а киевское Динамо - в третьей. Команде Луческу достанутся более сильные соперники в группе.

Напомним, что в групповом раунде по регламенту УЕФА не могут находиться команды с одной страны. Также, не смогут сыграть команды из России и Украины.

Жеребьевка Лиги чемпионов пройдет в четверг, 1 октября. Начало в 18:00 по киевскому времени.