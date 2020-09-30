Аронян опроверг информацию о мобилизации в армию

Ароян опроверг слухи о том, что его призвали в армию и отправили в зону боевых действий в Карабахе.

Экс-футболист «Урала» и игрок сборной Армении Вараздат Ароян опроверг слухи о том, что его призвали в армию для отправки в зону боевых действий в Нагорный Карабах. Ранее об этом сообщил ряд зарубежных изданий.

«Информация, что я нахожусь в зоне боевых действий в Армении неправда. Я сейчас в России, но скоро отправлюсь в Армению.

Могу лишь только сказать, что я, как и другие граждане Армении, помогаю своей родине. Сейчас мы вместе со всеми футболистами сборной Армении создали денежный фонд, который пойдет на помощь всем нуждающимися в Армении в сложившейся ситуации. Сегодня каждый армянин будет помогать тем, чем сможет», — сказал Ароян.