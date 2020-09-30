Шевченко нашел замену Зинченко

В национальную сборную Украины довызван полузащитник Ференцвароша Александр Зубков.

Зубков в сборной займет место хавбека/фулбека Манчестер Сити Александра Зинченко, который сейчас восстанавливается после травмы. Об этом сообщил пресс-аташе нашей команды Александр Гливинский.

Зубков входил в сентябрьский расширенный список главного тренера Желто-синих Андрея Шевченко, но из-за не оптимальных кондиций итоговый сбор команды он пропустил.

Телеграф напоминает, что уже 7 октября Украина сыграет товарищеский матч против Франции. Затем 10 октября подопечные Шевченко проведут матч 3-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА против Германии (Киев, НСК "Олимпийский"), а еще через три дня также в Киеве в рамках Лиги наций наша команда сыграет против Испании.

Напомним, вчера Зубков вместе с Ференцварошем впервые за 25-летнюю историю венгерского клуба пробился в групповой этап Лиги чемпионов.