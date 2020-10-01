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Голевая феерия под дождем и ляп голкипера в матче Кубка Украины (Видео)

Голевая феерия под дождем и ляп голкипера в матче Кубка Украины (Видео)
Обновлено 10:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Состоялись матчи 1/16 финала Кубка Украины по футболу.

На этой стадии Кубка Украины сошлись Горняк-Спорт и Днепр-1, которые устроили настоящую голевую перестрелку. Судьба победителя решилась в дополнительное время.

Нужно сказать, что ужасная погода внесла свои коррективы, а третий гол Горняка-Спорта вообще можно отнести в курьезы украинского футбола.

Также важно отметить хэт-трик Довбика, который вернулся в украинский чемпионат после Европы.

Финал Кубка Украины должен состояться 12 мая в Тернополе.

Горняк-Спорт – Днепр-1 3:5

Голы: Карась, 25, Суханов, (43, пенальти), Герасимец, 51 – Довбик, 16, 97, 109, Батагов, 23, Булеца, 39.

Горняк-Спорт: Жмурко, Суханов, Векляк, Карась, Шопин (Мурза, 61), Стрижак (Чепелюк, 46, Твердохлиб, 77), Петрусенко, Гоменко (Козиренко, 27), Збунь, Герасимець (Герт, 61), Чередниченко.

Днепр-1: Юрчук (Сарнавский, 58), Тейлор, Адамюк, Сваток (Дуглас, 95), Дубинчак (Цуриков, 58), Ди Франко (Кравченко, 58), Батагов, Когут (Вакулко, 110), Булеца, Назаренко, Довбик.

Предупреждения: Петрусенко, Чередниченко, Жмурко – Когут, Цуриков, Батагов.

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Кубок Украины, ФК Днепр-1.

Автор:

Телеграф
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