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Ушел из жизни легендарный игрок "Шахтера" Ателькин

Ушел из жизни легендарный игрок "Шахтера" Ателькин
10:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
На 49-м году жизни перестало биться сердце Сергея Ателькина.

Скоропостижно ушел из жизни легендарный форвард донецкого Шахтера Сергей Ателькин, который покорял сердца болельщиков своей техникой и скоростью.

Об этом сообщил президент донецкого Шахтера Сергей Палкин на своей странице в Фейсбук:

"Дорогие друзья, Сегодня утром пришло грустное сообщение - не стало легендарного футболиста «Шахтера» Сергея Ателькина. Харизматичный игрок с сильным характером и умением забивать важнейшие мячи - таким мы помним его на поле. Невероятно добрый и светлый человек, всегда готовый прийти на помощь - таким он был в жизни.

Светлая память Сергею Ателькину. Его имя всегда будет в истории «Шахтера» и сердцах болельщиков. Искренние соболезнования его семье и друзьям".

На его счету 61 гол в чемпионате Украины. С Шахтером он завоевывал чемпионство страны и четыре раза поднимал Кубок Украины.

Эту же информацию подтвердил директор каналов Футбол Александр Денисов.

Игра Ателькина в легендарном матче Арсенал - Шахтер

За сборную Украины играл в 2-х матчах отборочного этапа чемпионата мира 1998 года.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Сергей Ателькин.

Автор:

Телеграф
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