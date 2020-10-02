Чемпион повержен: Арсенал выбил Ливерпуль из Кубка лиги (Видео)

В четверг, 1 октября, на легендарном стадионе Энфилд в рамках матча 1/8 финала Кубка английской лиги состоялась классическая английская дуэль Ливерпуль - Арсенал.
Команды не забивали голов в основное время, а в серии пенальти более удачливыми оказались Канониры (4:5). Чемпионы Англии не забили первый и третий пенальти в серии - не реализовали 11-метровые удары Харри Уилсон и Дивок Ориги. У Арсенала лишь одна неудача - Мохаммед эль-Ненни не сумел переиграть Адриана в рамке. Героем встречи смело можно назвать вратаря лондонцев Бернда Лено.
Серия пенальти:
Liverpool vs Arsenal penalty shootout #LIVARS #CarabaoCup
pic.twitter.com/4uAWBt0CWh
— FTTV World (@FTTV10) October 1, 2020
В других матчах игрового дня Брэнтфорд переиграл Фулхэм (3:0), а Астон Вилла дома уступила Сток Сити (0:1).
Ранее Телеграф сообщал, что Манчестер Сити легко пробился в 1/4 финала Кубка английской лиги.