Три удаления, потасовка и спасительный гол на последней минуте: Ворскла упустила победу над Днепром-1 (видео)

Днепр-1 и Ворскла провели шикарный по накалу страстей матч.

В субботу, 3 октября, матчем Днепр-1 - Ворскла начался 5-й тур чемпионата Украины по футболу. Встреча, проходившая на Днепр-Арене, завершилась со счетом 2:2.

В первом тайме команды обменялись голами. Полузащитник Днепра-1 Александр Назаренко на 14-й минуте удачно на дальней штанге замкнул прострел с левого фланга. Хозяева давили и могли забить еще, однако полтавчане забили первыми. На 42-й минуте Владислав Кулач головой переправил мяч в пустой угол ворот после навеса справа.

Во втором тайме на 66-й минуте малиец Ибрагим Кане вывел Ворсклу вперед, перед этим исполнив шикарный сольный проход в штрафную. Под занавес игры сразу три футболиста были удалены с поля за перебор желтых карточек. У хозяев ушел Андрей Цуриков (74'), а у гостей Александр Скляр (81') и Ибрагим Кане (94'). Именно после удаления Кане случился ключевой момент встречи. Сергей Булеца решился на дальний удар и мяч невообразимым образом пролетел мимо всех игроков прямо в цель - кипер полтавчан Резник даже не видел момент удара.

Отметим, в одном из эпизодов при счете 1:2 игроки едва не устроили драку на поле, однако Юрий Иванов пресек побоище и "наградил" зачинщиков "горчичниками".

Обзор матча

Полный матч:

Таким образом, Ворскла (11 очков) идет на международную паузу в качестве лидера чемпионата Украины (в воскресенье Динамо сможет догнать и перегнать по очкам полтавчан), а Днепр-1, несмотря на ничью, безнадежно "загруз" на 12-й строчке турнирной таблицы УПЛ.

В следующем туре Днепр-1 примет Десну, а Ворскла в гостях сыграет с Олимпиком. Базовая дата этих встреч -17 октября.

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