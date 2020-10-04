Капитан молодежной команды Шахтера выбрал другой клуб

Дмитрий Крыськив будет защищать цвета харьковского клуба на правах аренды.

ФК «Металлист 1925» подписал контракт с 19-летним украинским полузащитником Дмитрием Крыськивым. Капитан молодежной команды «Шахтера» будет играть за «желто-синих» на правах аренды до конца этого сезона.

Дмитрий Крыськив родился в Харькове. Футболом начал заниматься в «Металлисте». В чемпионате ДЮФЛУ за «Металлист» и «Шахтер» провел 61 матч, в которых отметился 20-ю голами.

На профессиональном уровне играл за юношескую и молодежную команды донецкого «Шахтера». В чемпионате U-19 провел 37 матчей и забил восемь мячей, в чемпионате U-21 — 46 матчей и пять мячей. Имеет в своем послужном списке 17 поединков в Юношеской лиге УЕФА. Дмитрий — игрок молодежной сборной Украины.

Основная позиция — атакующий полузащитник. В «Металлисте 1925» будет выступать под №88.