Скачать
Воскресенье, 04.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Динамо - Заря: видео онлайн-трансляция матча
Динамо - Заря: видео онлайн-трансляция матча
Аталанта Малиновского разгромила Кальяри и стала лидером чемпионата Италии (Видео)
Аталанта Малиновского разгромила Кальяри и стала лидером чемпионата Италии (Видео)
Парад удалений продолжился: Ингулец и Минай забивали только с пенальти (видео)
Парад удалений продолжился: Ингулец и Минай забивали только с пенальти (видео)
Бой года: парад нокдаунов и ярчайший нокаут Сепеда - Баранчик (Видео)
Бой года: парад нокдаунов и ярчайший нокаут Сепеда - Баранчик (Видео)

Капитан молодежной команды Шахтера выбрал другой клуб

Капитан молодежной команды Шахтера выбрал другой клуб
Обновлено 13:26 Сегодня Телеграф ФК Металлист 1925
Дмитрий Крыськив будет защищать цвета харьковского клуба на правах аренды.

ФК «Металлист 1925» подписал контракт с 19-летним украинским полузащитником Дмитрием Крыськивым. Капитан молодежной команды «Шахтера» будет играть за «желто-синих» на правах аренды до конца этого сезона.

Дмитрий Крыськив родился в Харькове. Футболом начал заниматься в «Металлисте». В чемпионате ДЮФЛУ за «Металлист» и «Шахтер» провел 61 матч, в которых отметился 20-ю голами.

На профессиональном уровне играл за юношескую и молодежную команды донецкого «Шахтера». В чемпионате U-19 провел 37 матчей и забил восемь мячей, в чемпионате U-21 — 46 матчей и пять мячей. Имеет в своем послужном списке 17 поединков в Юношеской лиге УЕФА. Дмитрий — игрок молодежной сборной Украины.

Основная позиция — атакующий полузащитник. В «Металлисте 1925» будет выступать под №88.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Металлист 1925.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Львовское футбольное дерби завершилось судейским скандалом (видео)
02 Бой года: парад нокдаунов и ярчайший нокаут Сепеда - Баранчик (Видео)
03 Шикарный гол Стерлинга не помог Манчестер Сити переиграть Лидс (видео)
04 Российский топ-боксер Ковалев получил срок в США
05 Где и когда смотреть сегодняшние матчи Динамо и Шахтера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь