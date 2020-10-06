Историческая победа: 45 лет тому Динамо обыграло Баварию и завоевало Суперкубок УЕФА

Ровно 45 лет тому назад киевское «Динамо» завоевало Суперкубок УЕФА.

Почти полвека назад киевское “Динамо” в первом матче за Суперкубок Европы 1975 года в гостях одолело грозную “Баварию”.

В первом матче, который состоялся 9 сентября в Мюнхене, динамовцы неожиданно добыли победу. Единственный гол в матче на 66-й минуте забил будущий обладатель «Золотого мяча - 1975» Олег Блохин.

Во втором матче Блохин оформил дубль, а «Динамо» победило со счетом 2:0.

Обзор матча

Суперкубок Европы – 1975. Ответный матч

6 октября 1975 года. Киев. Центральный стадион. 102 000 зрителей.

«Динамо» (Киев, СССР) – «Бавария» (Мюнхен, ФРГ) - 2:0 (3:0 по сумме двух встреч)

Голы: Блохин (40, 53)

«Динамо»: Рудаков, Коньков, Зуев, Фоменко (к), Решко, Трошкин, Мунтян, Онищенко, Буряк, Веремеев, Блохин.

Тренер - Валерий Лобановский.

«Бавария»: Майер, Хорсман, Дюрнбергер (Хансен, 70), Шварценбек, Беккенбауэр (к), Рот, Вундер, Шустер (Торстенссон, 78), Вайс, Руммениге, Каппельман.

Тренер - Деттмар Крамер.