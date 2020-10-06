Скачать
Вторник, 06.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Только чудо поможет сборной Украины в матче с Францией: прогноз букмекеров
Только чудо поможет сборной Украины в матче с Францией: прогноз букмекеров
Барселона и Севилья разошлись миром (видео)
Барселона и Севилья разошлись миром (видео)
Месть Моуринью: Тоттенхэм унизил Манчестер Юнайтед на его же поле (видео)
Месть Моуринью: Тоттенхэм унизил Манчестер Юнайтед на его же поле (видео)
«Шахтер» уходит на самоизоляцию: у игроков коронавирус
«Шахтер» уходит на самоизоляцию: у игроков коронавирус

Историческая победа: 45 лет тому Динамо обыграло Баварию и завоевало Суперкубок УЕФА

Историческая победа: 45 лет тому Динамо обыграло Баварию и завоевало Суперкубок УЕФА
10:18 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо Киев
Ровно 45 лет тому назад киевское «Динамо» завоевало Суперкубок УЕФА.

Почти полвека назад киевское “Динамо” в первом матче за Суперкубок Европы 1975 года в гостях одолело грозную “Баварию”. 

В первом матче, который состоялся 9 сентября в Мюнхене, динамовцы неожиданно добыли победу. Единственный гол в матче на 66-й минуте забил будущий обладатель «Золотого мяча - 1975» Олег Блохин.

Во втором матче Блохин оформил дубль, а «Динамо» победило со счетом 2:0.

Обзор матча

Суперкубок Европы – 1975. Ответный матч

6 октября 1975 года. Киев. Центральный стадион. 102 000 зрителей.

«Динамо» (Киев, СССР) – «Бавария» (Мюнхен, ФРГ) - 2:0 (3:0 по сумме двух встреч)

Голы: Блохин (40, 53)

«Динамо»: Рудаков, Коньков, Зуев, Фоменко (к), Решко, Трошкин, Мунтян, Онищенко, Буряк, Веремеев, Блохин.

Тренер - Валерий Лобановский.

«Бавария»: Майер, Хорсман, Дюрнбергер (Хансен, 70), Шварценбек, Беккенбауэр (к), Рот, Вундер, Шустер (Торстенссон, 78), Вайс, Руммениге, Каппельман.

Тренер - Деттмар Крамер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Луческу считает, что "Динамо" могло обыграть "Шахтер"
02 "Говерла" арендовала 2-х игроков "Динамо"
03 Австралийский гонщик признался в употреблении допинга
04 Лионель Месси установил очередной рекорд
05 Французский "Лион" хочет продать "Арсеналу" Гуркюффа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь