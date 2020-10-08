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Динамо сделало ход конем в вопросе трансфера Супряги

Динамо сделало ход конем в вопросе трансфера Супряги
Обновлено 18:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)
Украинский нападающий Владислав Супряга продлил соглашение с киевским Динамо.

По информации официального клубного сайта киевлян, сотрудничество с форвардом продлено до 2025 года.

Владислав является воспитанником днепровского футбола. В 2018 году игрок перешел в Динамо, где дебютировал в высшем футбольном дивизионе страны в матче против Черноморца (Одесса). В своем первом сезоне в стане Динамо форвард сыграла 10 игр, а весь следующий сезон он провел в аренде в Днепре-1, за который отличился 15 раз в 26 играх. В летнее трансферное окно за нападающим активно охотилась Болонья, однако предложение в €10 млн не устроило руководство вице-чемпионов Украины и переговорный процесс сошел на нет. В текущей кампании Владислав успел отметиться тремя забитыми голами в 8-играх.

Накануне киевский клуб озвучил заявку Динамо на Лигу чемпионов, в которую попал и Владислав.

Ранее Телеграф сообщал о трех приобретениях Динамо в последний день трансферного окна.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Владислав Супряга.

Автор:

Телеграф
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