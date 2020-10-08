Динамо сделало ход конем в вопросе трансфера Супряги

Украинский нападающий Владислав Супряга продлил соглашение с киевским Динамо.

По информации официального клубного сайта киевлян, сотрудничество с форвардом продлено до 2025 года.

Владислав является воспитанником днепровского футбола. В 2018 году игрок перешел в Динамо, где дебютировал в высшем футбольном дивизионе страны в матче против Черноморца (Одесса). В своем первом сезоне в стане Динамо форвард сыграла 10 игр, а весь следующий сезон он провел в аренде в Днепре-1, за который отличился 15 раз в 26 играх. В летнее трансферное окно за нападающим активно охотилась Болонья, однако предложение в €10 млн не устроило руководство вице-чемпионов Украины и переговорный процесс сошел на нет. В текущей кампании Владислав успел отметиться тремя забитыми голами в 8-играх.

Накануне киевский клуб озвучил заявку Динамо на Лигу чемпионов, в которую попал и Владислав.

Ранее Телеграф сообщал о трех приобретениях Динамо в последний день трансферного окна.