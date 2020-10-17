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Аталанта Малиновского разбита в Неаполе: обзор матча с Наполи (видео)

Аталанта Малиновского разбита в Неаполе: обзор матча с Наполи (видео)
Обновлено 18:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В субботу, 17 октября, матчем Наполи - Аталанта стартовал 4-й тур чемпионата Италии по футболу.

Встреча проходила в Неаполе на стадионе "Сан Паоло" и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1.

Уже в первом тайме неаполитанцы обеспечили себе комфортную разницу в счете, забив четыре безответных мяча. К 27-й минуте Ирвинг Лосано оформил дубль. Сначала вингер удачно подставил ногу, а затем шикарным обводящим ударом удвоил преимущество хозяев. Спустя три минуты после второго гола Ирвинга отличился Маттео Политано, забивший феноменальным ударом из-за пределов штрафной в ближнюю "девять". За две минуты до конца первого тайма Виктор Осимхен сделал счет неприличным, пробив в нижний угол ворот Спортьелло. За Аталанту гол престижа забил Сам Ламмерс на 69-й минуте.

Украинец Руслан Малиновский появился на поле на 63-й минуте, заменив Иличича, и голевыми действиями не отличался.

Видео первого гола Лосано:

Видео второго гола Лосано:

Видео гола Политано:

Видео гола Осимхена:

Видео гола Ламмерса:

Аталанта (9 очков), несмотря на поражение, сохранила за собой второе место в турнирной таблице Серии А. Наполи с 8 очками в активе в плотную приблизился к бергамескам. В следующем туре Аталанта примет Сампдорию (24.10.2020), а Наполи отправится в гости к Беневенто (25.10.2020).

Телеграф напоминает, что неаполитанский клуб был жестко наказан Серией А за неявку на матч с Ювентусом.

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Все по теме:

Серия А, ФК Аталанта, Футбол, Руслан Малиновский.

Автор:

Телеграф
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