Аталанта Малиновского разбита в Неаполе: обзор матча с Наполи (видео)

Встреча проходила в Неаполе на стадионе "Сан Паоло" и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1.
Уже в первом тайме неаполитанцы обеспечили себе комфортную разницу в счете, забив четыре безответных мяча. К 27-й минуте Ирвинг Лосано оформил дубль. Сначала вингер удачно подставил ногу, а затем шикарным обводящим ударом удвоил преимущество хозяев. Спустя три минуты после второго гола Ирвинга отличился Маттео Политано, забивший феноменальным ударом из-за пределов штрафной в ближнюю "девять". За две минуты до конца первого тайма Виктор Осимхен сделал счет неприличным, пробив в нижний угол ворот Спортьелло. За Аталанту гол престижа забил Сам Ламмерс на 69-й минуте.
Украинец Руслан Малиновский появился на поле на 63-й минуте, заменив Иличича, и голевыми действиями не отличался.
Видео первого гола Лосано:
The Chucky Lozano: pic.twitter.com/MSYyxsyASX
— Jaime García (@America_0215) October 17, 2020
Видео второго гола Лосано:
Видео гола Политано:
Видео гола Осимхена:
Видео гола Ламмерса:
Аталанта (9 очков), несмотря на поражение, сохранила за собой второе место в турнирной таблице Серии А. Наполи с 8 очками в активе в плотную приблизился к бергамескам. В следующем туре Аталанта примет Сампдорию (24.10.2020), а Наполи отправится в гости к Беневенто (25.10.2020).
Телеграф напоминает, что неаполитанский клуб был жестко наказан Серией А за неявку на матч с Ювентусом.