Днепр-1 - Десна: онлайн видеотрансляция матча чемпионата Украины

В воскресенье, 18 октября, Днепр-1 принимает Десну в рамках матча шестого тура чемпионата Украины по футболу 2020/21. Игра пройдет на Днепр-Арене и начнется в 19:30 по киевскому времени. Перед встречей Днепр (2 очка) занимает 12-е место, а Десна с 9 очками в активе - шестая. Этой поединок закрывает программу 6-го тура украинской Премьер-лиги. Вашему вниманию прямая видеотрансляция этой встречи от Football Hub.