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УПЛ: результаты матчей чемпионата Украины по футболу 18 октября (видео)

УПЛ: результаты матчей чемпионата Украины по футболу 18 октября (видео)
21:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УПЛ
В чемпионате Украины по футболу завершились все матчи 6-го тура.

В воскресенье, 18 октября, в чемпионате Украины по футболу были сыграны три завершающих 6-й тур матча национальной первенства, в частности Олимпик принимал Ворсклу, Александрия дома играла с Ингульцом, а Днепр-1 на родной арене играл с Десной.

Результаты и видеообзоры матчей УПЛ 18 октября:

Александрия - Ингулец 4:3

Голы: Грицук 7', Устименко 10', Бондаренко 35', Дудка 41' - Коваленко 43', Бартулович, 67' (с пенальти), Янаков, 74' (с пенальти)

Удаления: Лучкевич 45' (вторая желтая) - Павлов 69' 

Олимпик - Ворскла 0:1

Гол: Кулач 69'

Удаление: Якубу 90+2' (вторая желтая)

Днепр-1 - Десна 2:0

Голы: Назаренко 2', Довбик 50' (с пенальти)

Турнирное положение команд:

Напомним, вчера, 17 октября, в рамках 6-го тура чемпионата Украины было сыграно четыре матча: Колос вырвал ничью у Зари на последних минутах, Динамо не без проблем одолело Рух, Шахтер унизил Львов, а Мариуполь благодаря ошибке судьи обыграл переиграл Минай.

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Все по теме:

ФК Ворскла, Футбол, ФК Александрия, УПЛ, ФК Десна, ФК Ингулец, ФК Днепр-1.

Автор:

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