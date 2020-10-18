УПЛ: результаты матчей чемпионата Украины по футболу 18 октября (видео)

В воскресенье, 18 октября, в чемпионате Украины по футболу были сыграны три завершающих 6-й тур матча национальной первенства, в частности Олимпик принимал Ворсклу, Александрия дома играла с Ингульцом, а Днепр-1 на родной арене играл с Десной.
Результаты и видеообзоры матчей УПЛ 18 октября:
Александрия - Ингулец 4:3
Голы: Грицук 7', Устименко 10', Бондаренко 35', Дудка 41' - Коваленко 43', Бартулович, 67' (с пенальти), Янаков, 74' (с пенальти)
Удаления: Лучкевич 45' (вторая желтая) - Павлов 69'
Олимпик - Ворскла 0:1
Гол: Кулач 69'
Удаление: Якубу 90+2' (вторая желтая)
Днепр-1 - Десна 2:0
Голы: Назаренко 2', Довбик 50' (с пенальти)
Турнирное положение команд:
Напомним, вчера, 17 октября, в рамках 6-го тура чемпионата Украины было сыграно четыре матча: Колос вырвал ничью у Зари на последних минутах, Динамо не без проблем одолело Рух, Шахтер унизил Львов, а Мариуполь благодаря ошибке судьи обыграл переиграл Минай.