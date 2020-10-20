Динамо - Ювентус: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Прямая онлайн-трансляция матча Динамо - Ювентус.

Во вторник, 20 октября, Динамо в рамках матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимает туринский Ювентус. Встреча начнется в 19:55 по киевскому времени и пройдет на стадионе НСК "Олимпийский" в столице Украины. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Онлайн-трансляция матча начнется в 19:55.

Команды подходят к игре в разном настроении. Подопечные Мирчи Луческу добыли победу над Рухом и продолжают возглавлять турнирную таблицу УПЛ, а вот Старая Синьора пока занимает 5-ю позицию на внутренне арене, а в последнем матче подопечные Пирло и вовсе потеряли очки в игре с Кротоне. Тем не менее Ювентус, который потерял Роналду накануне, все равно является фаворитом противостояния.

Друг против друга команды играли 4 раза: три победы на счету Юве и однажды была зафиксирована ничья. В последний раз клубы пересекались в далеком 2002 году. Тогда на НСК "Олимпийский" туринцы добыли минимальную победу со счетом 1:2.

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